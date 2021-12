Corona : Impfverweigerung soll für Soldaten Konsequenzen haben

Berlin Die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte hängt von ihrem Corona-Impfstatus ab. Daher möchte der Inspekteur des Heeres möglichst einen vollständigen Impfstatus. Bei Nichtbefolgung drohen Maßnahmen.

Die militärische Führung des Heeres will so schnell wie möglich einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus in der Truppe herstellen.