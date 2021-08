Impfung bei Kindern : Lehrerverband warnt vor Ungleichbehandlung

Ein 14-jähriges Mädchen wartet nach seiner Impfung gemeinsam mit den Eltern im Impfzentrum in Dessau-Roßlau (Archiv). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Berlin Der Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, die Hürden für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen abzusenken, hat eine Kontroverse ausgelöst. Eltern- und Lehrervertreter warnen vor Vorteilen für Geimpfte, Mediziner streiten über die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Was bedeutet das für das neue Schuljahr?

Von Tim Braune und Jan Drebes

Geimpfte Erwachsene sollen nach der Vorstellung mehrerer Spitzenpolitiker aus unterschiedlichen Parteien künftig Vorteile gegenüber Ungeimpften genießen. Doch mit Blick auf die Schulen und das Impfangebot an Kinder und Jugendliche werden solche Pläne nun kontrovers diskutiert. So hat der Lehrerverband davor gewarnt, geimpfte und ungeimpfte Kinder und Jugendliche an den Schulen unterschiedlich zu behandeln.

„Grundsätzlich sind wir gegen eine Ungleichbehandlung von geimpften und ungeimpften Kindern im Schulalltag, zumindest solange nicht alle Kinder ein Impfangebot erhalten haben“, sagte Verbandschef Heinz-Peter Meidinger. Und das sei natürlich nicht der Fall, solange es beispielsweise keinen zugelassenen Impfstoff für bestimmte Altersgruppen gebe. Meidinger hält unterschiedliche Quarantäneregelungen innerhalb einer Klasse jedoch durchaus für denkbar: „Was möglich wäre, ist, dass Gesundheitsämter im Falle von Infektionen bei geimpften Klassenkameraden andere, kürzere oder keine Quarantänemaßnahmen anordnen“, so Meidinger.

Am Montag hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, dass es für Kinder und Jugendliche mit Blick auf den Schulbeginn nach den Ferien mehr Corona-Impfmöglichkeiten geben soll. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigte Pläne von Bund und Ländern, nun auch in Impfzentren flächendeckend Impfungen für 12- bis 17-Jährige anzubieten, wie es in Arztpraxen schon möglich ist. Es gehe um ein leichter verfügbares Angebot, weil genügend Impfstoff da sei, sich zu schützen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag im rbb-Inforadio. Auch Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) betonte, dass es um eine bessere Abwehr gegen das Virus gehe. „Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche so gut wie möglich vor einer Corona-Erkrankung zu schützen. Deshalb finde ich es richtig, allen 12- bis 17-Jährigen eine Impfung anzubieten“, sagte sie. „Mir ist dabei wichtig zu betonen: Die Impfung ist freiwillig. Ob ein junger Mensch geimpft werden soll oder nicht, das entscheiden die Eltern mit ihren Kindern eigenverantwortlich“, so Lambrecht.

Doch die Pläne stoßen weiter auch auf scharfe Gegenwehr. Mehrere Ärztevertreter protestierten gegen die Beschlüsse, weil die Ständige Impfkommission (Stiko) bisher nicht allgemein zu Impfungen von Kindern rät. So sagte der Chef des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, dass es heute bereits möglich sei, Kinder und Jugendliche nach einer ärztlichen Aufklärung und auf individuellen Wunsch zu impfen. Für eine genauere Empfehlung fehle der Stiko aktuell lediglich die Auswertung wissenschaftlich fundierter, größerer Studien.

Er forderte die Bundesländer auf, allen Familien nach den Sommerferien einen sicheren Schulstart auch für ungeimpfte Kinder und Jugendliche mit Präsenzunterricht zu ermöglichen. „Eines muss klar sein: Es darf unter keinen Umständen nur die beiden Optionen ,Impfung´ oder ,Homeschooling´ geben – die Politik muss mehr liefern, das haben die Kinder und Jugendlichen nach dieser entbehrungsreichen Zeit verdient“, sagte Weigeldt unserer Redaktion. In den Arztpraxen sei in den kommenden Wochen mit deutlich mehr Nachfragen verunsicherter Eltern zu rechnen. „Bislang haben wir noch keine Rückmeldungen über einen Ansturm von Familien, die sich beraten lassen wollen. Aber sicherlich werden die Nachfragen, auch durch die Diskrepanz in der öffentlichen Diskussion, zunehmen“, sagte Weigeldt.

Mehrere Bundesländer bereiten nach eigenen Angaben Impfangebote für Kinder vor, teils laufen sie auch schon. In Nordrhein-Westfalen gebe es Angebote für Kinder ab 12 Jahren bereits seit rund zwei Wochen in Praxen und Impfzentren, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag im WDR. Dabei gebe es die „strenge Vorgabe“, dass vor Impfungen individuell beraten werden müsse. In den Impfzentren würden bestimmte Zeiten angeboten, in denen Eltern mit Kindern kommen könnten und Kinder- und Jugendärzte die Impfungen vornehmen.

Hessen will künftig in allen Impfzentren Impfungen für 12- bis 17-Jährige anbieten. In einigen können sich Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe bereits kostenlos impfen lassen. „Das soll bald in allen möglich sein“, erklärte die Landesregierung. Nötig seien ein besonderes ärztliches Aufklärungsgespräch und eine Begleitung oder mindestens Zustimmung der Sorgeberechtigten. Kinder-, Jugend- und Hausärzte böten ebenfalls bereits Impfungen an.