Jens Spahn zur Befragung im Bundestag : Ein Minister setzt sich zur Wehr

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn muss den Abgeordneten im Bundestag Rede und Antwort stehen. Fragen gibt es viele: Schleppende, Impfkampagne, Verwirrung um Schnelltests, Debatte um Öffnungen. Wie hat sich der CDU-Politiker geschlagen?

Am Ende gibt es sogar ein Kompliment. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) verabschiedet Jens Spahn mit den Worten: „Danke für ihr Stehvermögen“. Spahn lächelt, zieht seine Maske auf und verlässt recht zügig die Regierungsbank.

Der Bundesgesundheitsminister muss sich um kurz nach 13 Uhr am Mittwoch eine gute Stunde den Fragen der Bundestagsabgeordneten stellen. Der bislang recht erfolgsverwöhnte Politiker geht gerade durch eine schwere Phase. Er steht in der öffentlichen Kritik, der Koalitionspartner SPD beginnt, sich an ihm abzuarbeiten. Und auch in den eigenen Reihen gibt es eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Pandemie-Management des Gesundheitsministeriums.

„Wir werden uns in der Pandemie viel verzeihen müssen“, hatte Spahn zu Beginn der Corona-Krise im Bundestag gesagt. Jetzt sieht es so aus, als müsse er darauf setzen: Die Schlacht um die Masken, aber vor allem die schleppend anlaufende Impfkampagne und zuletzt die Unsicherheit im Umgang mit den Schnelltests, hat vor allem die Bundesländer gegen Spahn aufgebracht.

Aber auch zwischen ihm und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt es Spannungen - in SPD-Ministerien ist man an der Spitze ebenfalls genervt vom „Ankündigungs-Minister“. Spahn ist vom Überflieger zum Sündenbock geworden, so scheint es gerade.

Doch der 40 Jahre alte Ressortchef gibt (?) nicht auf. Er behält die Nerven, gerät nicht aus der Ruhe - zumindest öffentlich nicht. Er nimmt derzeit unzählige Veranstaltungen wahr - auch wenn ihm vor allem Vorwürfe begegnen. So auch am Mittwoch. Doch er kann sich auf die eigenen Reihen verlassen, zumindest an diesem Tag. Immer wieder gibt es Beifall aus der Unionsfraktion. Wenn er der AfD in scharfen Worten Paroli bietet, schwillt der Beifall fraktionsübergreifend an.

„Wenn wir uns zuhause einschließen, sind wir irgendwann bei der Inzidenz Null. Das ist aber auch kein Leben“, antwortet er etwa auf eine Frage der AfD-Fraktion. Vielmehr gehe es darum, die richtige Balance zwischen bestmöglichem Infektionsschutz und Leben und Freiheit zu finden. Und gibt in Richtung AfD zu bedenken: „Wenn Sie ein bisschen mehr fürs Impfen wären, hätten wir schon ein Problem weniger.“

Gefragt wird Spahn vor allem nach den zunächst für den 1. März angekündigten, dann aber wieder verschobenen kostenlosen Corona-Schnelltests, möglichen Öffnungskonzepten und der holprigen Impfkampagne. Häufig verweist er dabei auf die Bundesländer. Diese sind für die Impfzentren und auch die Öffnungen zuständig. Auf die Frage, ob die Entscheidungen der Bundesregierung künftig vor allem auf Inzidenzzahlen basiere, bringt er es auf einen Punkt: „Diese Pandemie lässt sich nicht auf eine Zahl reduzieren.“

Die Abgeordneten machen es Spahn nicht schwer. Die Fragen der verschiedenen Fraktionen sind nicht koordiniert, greifen Einzelaspekte heraus, enden im Nichts. Spahn ist gut vorbereitet, geht auf alles ein, verliert nie die Selbstbeherrschung. Neue Erkenntnisse gibt es dabei überwiegend nicht.

Spahn stellt der Bevölkerung im Corona-Lockdown allerdings wieder mehr Freiheit durch eine Ausweitung der Tests in Aussicht - ohne dabei zu weit vorzupreschen: Schell- und Selbsttests würden Schritt für Schritt helfen, „ein Stück mehr Freiheit wieder zu haben“. Laien-Selbsttests seien geeignet, wenn jemand für sich Sicherheit haben wolle. Sie könnten perspektivisch aber auch dazu dienen, wieder Besuche von Theatern oder anderen Veranstaltungen zu ermöglichen. „Das ist die Perspektive“, erklärt er. Nach der erfolgten Zulassung der ersten drei Selbsttests seien diese nicht sofort überall verfügbar. Er sei aber sehr zuversichtlich, dass Woche für Woche deutlich mehr Tests auf den Markt kommen. Die Schnelltests wiederum seien überall dort die erste Wahl, wo ein durch Dritte dokumentiertes Ergebnis nötig sei - etwa bei Reisen.

Spahn wirbt erneut um Verständnis: „Wir wähnten uns auf einem guten Weg, aber dieses Virus gibt nicht einfach auf.“ Die Infiziertenzahlen sänken derzeit nicht mehr. „Das strengt an.“ Manche Debatten hätten sich mit der Zeit verhärtet. Doch alle Beteiligten bemühten sich, die Lage in den Griff zu bekommen - „mit Umsicht, mit Impfen, mit Testen“.

Genau daran hakt es derzeit in Deutschland - doch Spahn lässt die Kritik geschickt abperlen. Zumindest an diesem Mittwoch. Bekommt die Regierung die Pandemie im Sommer in den Griff, wird die derzeitige Kritik an seiner Person verstummen. Gibt es weitere Verzögerungen, könnte er das politische Opfer der Krise werden. Von den nächsten Wochen hängt viel ab - auch für Jens Spahn.

