RKI-Studie : Impfquote bei Menschen mit Migrationsgeschichte niedriger

«Impfen schützt»: Ein Hinweisschild für ein Impfzentrum in Stuttgart. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Berlin Einer Untersuchung des Robert Koch-Instituts zufolge ist die Impfquote bei Menschen mit Migrationshintergrund geringer als bei Personen ohne Zuwanderungsgeschichte. Woran liegt das?

Etwa 84 Prozent der Befragten mit Wurzeln in anderen Herkunftsländern gaben an, mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten zu haben, sagte RKI-Wissenschaftlerin Elisa Wulkotte in Berlin. Bei den befragten Personen ohne Migrationsgeschichte seien es 92 Prozent. Für die neue Covimo-Studie wurden Ende 2021 auf Deutsch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch und Englisch jeweils 1000 Personen mit und ohne Migrationshintergrund befragt.