Corona-Pandemie : Impfpflicht: Buschmann für schnelle Entscheidung

Berlin Die Union fordert Tempo bei dem Vorhaben einer möglichen Impfpflicht. SPD und Grüne treten auf die Bremse. Nun fordert auch der Justizminister eine zügige Lösung.

„Keine einfache Entscheidung“

Über eine Impfpflicht soll der Bundestag ohne Fraktionsvorgaben abstimmen. Eine schnelle Entscheidung wird es aber voraussichtlich nicht geben. Im Gespräch ist zunächst eine „Orientierungsdebatte“ im Januar. Die SPD strebt den Abschluss eines Gesetzgebungsprozesses „im ersten Quartal“ an, also bis Ende März. Die dann folgende nächste reguläre Sitzung des Bundesrates stünde am 8. April an.