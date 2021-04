Impfgipfel von Bund und Ländern : Die Sehnsucht nach dem einheitlichen Plan

Meinung Berlin Wieder einmal beraten Kanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder über Corona. Jetzt geht es um Fragen rund um die Impfungen. Wann werden etwa Corona-Beschränkungen für Geimpfte gelockert, soll die Impfpriorisierung fallen? Egal, was herauskommt: Es braucht klare, einheitliche Ansagen

Doch vor der Bund-Länder-Runde geht es wieder kreuz und quer, übertrumpfen sich Politiker mit Forderungen zur Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung. „Impfen für alle“ ist ein Slogan, der gut ankommt bei allen, die auf die erlösende Spritze im Oberarm warten. Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Juni in den Mund nahm als Monat, in dem die Impfpriorisierung fallen könne, legte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sofort nach - und forderte „Impfen für alle“ schon im Mai. Fraglich dabei, ob die Impfstoffmengen das eigentlich hergeben. Und wie die Betroffenen in der Priorisierungsgruppe drei, die nun monatelang gewartet haben, das aufnehmen. Andere wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller warnen dagegen vor vorschnellen Versprechen. Es gehe immer noch darum, schrittweise nach dem Grad der Gefährdung vorzugehen Die Kanzlerin wiederum warnt davor, Geimpfte und Getestete gleichzustellen, da die Die Sicherheit der Impfung sei viel robuster als die Sicherheit von Tests.

Es geht also wieder munter durcheinander. Und das nicht nur in der Politik. Die Praxis beim Impfen zeigt, dass aufgrund von unterschiedlichen Länderregelungen ohnehin in der Praxis schon alles durcheinanderläuft. Im Alltag findet längst eine schleichende Ent-Priorisierung statt. Traurig ist dabei, dass es keine übergreifende Koordinierung gibt. Während man in Thüringen händeringend nach Astrazeneca-Spritzen sucht, bleiben sie beispielsweise in Berlin liegen. Hier bräuchte es eine länderübergreifende Koordinierungsstelle. Vielleicht wäre man da bei der Bundeswehr am richtigen Ort, diese Fragen für die nächsten Wochen generalstabsmäßig zu koordinieren.