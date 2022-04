Proteste : Impfdebatte: 1400 Demonstranten am Brandenburger Tor

Berlin Im Bundestag lief die angespannte Debatte zum Thema Impfen, draußen gab es erneut einen Protest. Allerdings mit weniger Demonstranten als oft in den beiden vergangenen Jahren - und mit weniger Konflikten.

Parallel zur Debatte im Bundestag um eine mögliche Corona-Impfpflicht in Deutschland haben mehr als 1000 Impfgegner am Brandenburger Tor in Berlin demonstriert. Sie versammelten sich am Donnerstagmorgen und protestierten gegen die Corona-Gesetze.