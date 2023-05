Schlechte Bilanz der neuen IGLU-Schulstudie Deutsche Grundschüler lesen immer schlechter

Politik und Forschung sehen die schwache Lesekompetenz der Grundschüler unter anderem in der unzureichenden Lesezeit im Unterricht begründet. Lediglich 141 Minuten – also nicht einmal zweieinhalb Stunden pro Woche – würden an deutschen Schulen mit aktiver Lesezeit verbracht. EU-weit sind es im Schnitt 194 Minuten – auch hier hängt Deutschland also hinterher. Zudem sollen sich Schulschließungen während der Corona-Pandemie in den Jahren 200 bis 2022 negativ auf die Leistung der Schüler ausgewirkt haben. Insgesamt 183 Tage lang seien Schulen ganz oder teilweise geschlossen gewesen, so Sabine Döring, Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).