Interview mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil „Die Vier-Tage-Woche ist keine Schablone für alle“

Heil Im Februar hatten wir nach den letztverfügbaren Daten noch 162.000 Beschäftigte in Kurzarbeit. Das ist verglichen mit dem Spitzenwert von sechs Millionen wenig. Deshalb beenden wir jetzt die Krisenregelungen. Kurzarbeitergeld kann dennoch weiterhin nach den regulären gesetzlichen Bestimmungen genutzt werden, um Arbeitsausfälle zu überbrücken. Beschäftigte müssen wieder, wie vor der Krise, negative Arbeitszeitsalden aufbauen, bevor Kurzarbeit greift — wenn diese Art der Arbeitszeitflexibilisierung in ihrem Betrieb üblich ist. Außerdem muss künftig wieder mindestens ein Drittel der Beschäftigten in einem Betrieb von Kurzarbeit betroffen sein, bisher waren es zehn Prozent. Was mich als Arbeitsminister freut: Der Arbeitsmarkt ist in so gutem Zustand, dass wir jetzt wieder in den Normalmodus zurückgehen können.