Bundestag debattiert über Fachkräftestrategie : Hubertus Heil kündigt Kabinettsbeschluss zum Fachkräfte-Gesetz im März an

Bundesabeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist froh, dass er nicht Verteidigungsminister geworden ist. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Der Fachkräftemangel ist eines der größten Probleme der deutschen Wirtschaft. Die Ampel-Koalition setzt in ihrer Fachkräftestrategie nicht nur auf mehr qualifizierte Zuwanderer aus dem Ausland, auch im Inland sollen stille Reserven gehoben werden. Arbeitsminister Heil kündigt schnelle Schritte an, die Union warnt vor falschen Entscheidungen.

Von Birgit Marschall

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat einen Kabinettsbeschluss über das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz für Anfang März angekündigt. „Es ist klar, dass Deutschland zusätzlich qualifizierte Zuwanderung braucht. Ich rechne damit, dass wir Anfang März im Bundeskabinett einen Gesetzentwurf für ein modernes Einwanderungsgesetz beschließen werden“, sagte Heil. „Fachkräftesicherung ist Wohlstandssicherung. Wir brauchen jeden klugen Kopf und jede helfende Hand“, betonte der Minister.

Der Fachkräftemangel rangiert in Umfragen der Wirtschaftsverbände ganz oben auf der Skala der größten Probleme der Wirtschaft. Die Ampel-Koalition will deshalb die Zugangskriterien für qualifizierte Einwanderer lockern. Die Eckpunkte für das Einwanderungsgesetz sehen unter anderem vor, dass für Personen aus einem Nicht-EU-Staat mit einem ausländischen, mindestens zweijährigen Berufsabschluss zur Arbeitssuche eine Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems eingeführt wird. Zu den Auswahlkriterien gehören Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug. Zudem will die Regierung die Einbürgerung erleichtern, indem Ausländer bereits nach fünf Jahren Aufenthalt die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen können.

Mehr Zuwanderer sind nur ein Element der Fachkräftestrategie der Bundesregierung, über die der Bundestag an diesem Freitag das erste Mal debattiert. Die Ampel will auch das Arbeitsvolumen von Frauen ausweiten, mehr Ältere länger im Job halten und mehr Arbeitnehmer weiterbilden. Eine von der Bundesagentur für Arbeit bezahlte, bis zu einjährige Bildungszeit etwa soll verhindern, dass Beschäftigte aus dem Arbeitsmarkt herausfallen, wenn sie nicht mehr ausreichend qualifiziert sind.

„Wir müssen noch mehr Menschen auch im Inland in Arbeit bringen. Noch immer stecken zu viele Frauen in der sogenannten ,Teilzeitfalle´ und arbeiten weniger, als sie gerne würden. Hier müssen wir besser werden bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, sagte Minister Heil. „Daneben ist die Erfahrung älterer Beschäftigter enorm wertvoll – deswegen müssen wir es schaffen, dass sie den Unternehmen und Betrieben möglichst lange erhalten bleiben. Und auch Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt“, sagte der SPD-Politiker. „Mit einem neuen Weiterbildungsgesetz schaffen wir zusätzliche Chancen und wollen mit der darin enthaltenen Ausbildungsgarantie jedem jungen Menschen die Chance auf eine Ausbildung geben. Auch das neue Bürgergeld hilft gegen den Fachkräftemangel, denn jetzt gilt Ausbildung vor Aushilfsjob“, sagte Heil.

Die Union wirft der Ampel vor, zu wenig im Inland gegen den Fachkräftemangel zu tun und die Einwanderung von Ausländern in das deutsche Sozialsystem zu erleichtern. „Rund 1,9 Millionen Stellen können aktuell nicht besetzt werden. Dieser Fachkräftemangel droht zur Wachstumsbremse zu werden", sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Stracke. „Die Ampel plant unter anderem die Absenkung von Qualifikationsstandards, um den Zuzug ausländischer Kräfte nach Deutschland zu erleichtern. Das ist der falsche Weg“, sagte der CSU-Politiker. „Eine Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland ist nur dann notwendig, wenn es nicht gelingt, das Potenzial inländischer Fachkräfte voll auszuschöpfen. Deshalb müssen wir die Berufsorientierung und die Vermittlung von Ausbildungsplätzen verbessern“, forderte Stracke. Bei der Fachkräftezuwanderung „müssen wir darauf achten, dass auch tatsächlich qualifizierte Fachkräfte zu uns kommen und keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme erfolgt. Um die besten Fachkräfte für uns zu gewinnen, reicht es nicht aus, weitere Zugangswege zu eröffnen“, sagte Stracke. Der Engpass liege in zu langsamen Verwaltungsabläufen etwa bei der Visa-Vergabe.