Holocaust-Überlebende Friedländer gründet neue Stiftung Für eine Zeit ohne Zeitzeugen

Zum Ende bietet Margot Friedländer an, noch einige Exemplare ihrer Bücher zu signieren. Auch Joachim Gauck möchte ein unterschriebenes Buch für eines seiner Enkelkinder haben. Margot Friedländer schlägt den Deckel auf und schreibt ihren Namen mit einem Kugelschreiber in eine erste Reihe. Sie signiert mit Friedlander, nicht Friedländer. Sie schreibe das, weil es in den USA, wo sie lange gelebt habe, ja keinen Umlaut gebe, erklärt sie. Dann geht sie in die zweite Zeile und vermerkt den Ort (Berlin) und das Datum (11.9.2023). Schließlich springt Friedländer in eine dritte Zeile und notiert drei weitere Worte: Gegen das Vergessen.