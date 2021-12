Kirche : Hoher Geistlicher des Erzbistums Köln bittet um Beurlaubung

Köln 2,8 Millionen Euro waren für Gutachten in Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln aufgewendet worden. Ein Mitarbeiter von Kardinal Woelki bekundete Bedauern über die Kosten - und bittet um Beurlaubung.

Kardinal Woelki hatte zunächst ein Gutachten zum Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Missbrauchsvorwürfen in Auftrag gegeben. 2020 entschied er allerdings, es vorerst nicht zu veröffentlichen. Er führte dafür rechtliche Gründe an. Stattdessen gab er ein neues Gutachten in Auftrag. Dieses Vorgehen löste eine Welle von Kirchenaustritten aus. Woelki selbst wurde in keinem der beiden Gutachten belastet. Papst Franziskus kam allerdings zu dem Schluss, dass Woelki „schwere Fehler“ in der Kommunikation begangen habe. Der Erzbischof blieb im Amt, nimmt aktuell aber eine Auszeit.