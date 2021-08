Bundespräsident spricht mit Bürgen über Corona : „Vieles hat sich zum Guten gewendet““

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) nimmt im Schloss Bellevue an der Vierten "Bürgerlage" des Bundespräsidenten teil. Foto: Wolfgang Kumm/dpa.+ Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft sich erneut mit Bürgern zum Gespräch über ihre Erfahrungen in der Corona-Pandemie. Dieses Mal jedoch in Präsenz. Die Stimmung ist im Vergleich zu den Treffen im Winter eine ganz andere. Dennoch bleibt eine gewisse Unsicherheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Münstermann

An der Grundschule Sande in Paderborn herrscht wieder ein Stück Normalität in diesen Tagen: Es gibt eine Einschulungsfeier für die ABC-Schützen. Schulleiterin Maxi Brautmeier-Ulrich strahlt. „Wir steuern auf Normalität zu. Wir können mit den Kindern wieder über Dinge wie Sitzordnungen sprechen, Sitzordnungen hier vor Ort. Die Schüler und Schülerinnen saugen alles auf.“ Es fühle sich sehr gut an, fügt sie hinzu.

Die Schulleiterin ist eine der Teilnehmer der „Bürgerlage“ von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In vier Gesprächsrunden, drei davon virtuell, ging es Steinmeier darum, direkt und über einen längeren Zeitraum zu hören, wo seine Gesprächspartner in der Pandemie Herausforderungen und Probleme sehen. Das erste Gespräch fand Mitte Dezember 2020 statt – nun sitzt der Bundespräsident mit fast allen Teilnehmern im großen Saal des Schloss Bellevue. Man redet wieder persönlich miteinander. Nur die Schulleiterin konnte nicht kommen, weil sie zum Schulanfang In NRW vor Ort gefragt ist. Sie lobt die Lolli-Tests, die an der Schule einen guten Dienst leisteten und einen Präsenzunterricht ermöglichten. Die Lehrer seien überwiegen geimpft. „Wir hatten alle große Sehnsucht nach unserem Schulalltag“, sagt Brautmeier-Ulrich.

Überhaupt haben die Menschen überwiegend gute Nachrichten dabei: Katrin Andres ist die Inhaberin eines Hotels im bayerischen Freyung. Beim Gespräch im Januar war sie den Tränen nahe und völlig verzweifelt über ihre wirtschaftliche Situation, die staatlichen Hilfen kamen nicht an. Nun, nach dem Sommer, ist sie zufrieden: „Wir haben es mit zwei blauen Augen überstanden“, sagt sie. Die sieben Monate Lockdown seien nicht mehr aufzuholen. Aber man habe mit den Hilfen des Staates einen Überbrückungskredit zurückzahlen können, die Belegung ihres Hause sei jetzt sehr gut, und „auch die Einheimischen kommen wieder zu uns zum Essen“. Viele Gäste blieben auch länger, der „Urlaub in Deutschland ist wieder in“. „Viele sagen uns, sie wussten gar nicht, wie schön unser Land ist.“

Die Gedanken von Norbert Vos aus Stadtlohn in NRW sind derzeit nicht bei der Pandemie. Seine Jugendfreizeiten im Sommer hätten - mit viel Testen – unter fast normalen Bedingungen wieder stattgefunden. Doch dann kam die Flut – und zerstörte das Gelände vollständig. Zu Schaden sei niemand gekommen, aber er steht jetzt erneut vor den Trümmern seiner Existenz. „Mein Motto ist immer: Alles wird gut“. Er plane mit seinem Team für die nächste Saison.

Stanislaw Majewski kann dagegen Gutes berichten. Der Berliner hat einen Ausbildungsplatz gefunden, bei der Deutschen Post. Ursprünglich wollte er in die Gastronomie einsteigen, diesen Plan musste er im Winter aufgeben. Nun habe er wieder Mut gefasst, sagt er.

Die Leiterin eines Bremer Pflegeheims, Gaby Weber, berichtet, dass die Normalität durch die Impfung in großen Teilen wieder zurückgekehrt sei. Der überwiegende Teil der Bewohner und Mitarbeiter sei geimpft, man könne menschliche Nähe vorsichtig wieder zulassen, „Das tut allen so gut“, sagt sie bewegt. Die Impfbereitschaft unter den Bewohnern sei sehr hoch gewesen, auch im Team habe sie viele überzeugen können, zwingen könne sie allerdings niemand. Aber: „Vieles hat sich zum Guten gewendet.“

Eine Berliner Kulturschaffende erzählt aber auch, dass es noch eine gewisse Zurückhaltung bei kulturellen Veranstaltungen gebe. Die Leute seien noch sehr vorsichtig, der erste Gang habe bei vielen ins Restaurant und nicht in den Konzertsaal geführt- Dennoch spürt auch sie den Aufwind – das Kultur einen hohen Stellenwert habe, sei vielen in der Krise sehr deutliche geworden.

Allen Teilnehmern und auch dem Bundespräsidenten ist bewusst, dass sich die Infektionslage in Deutschland gerade verändert – die Zahl der Infektionen steigt an, es gibt auch wieder mehr Krankenhauseinweisungen. Aber eben auch einen Schutz – den möglichst viele für sich nutzen sollten, wirbt Steinmeier für die Impfungen.

Alle Bürger erwähnen, dass die Pandemie in ihren Teams, aber auch in ihnen persönlich etwas ausgelöst habe: Man schätze die menschlichen Begegnungen nun viel höher ein, freue sich auch über Kleinigkeiten und feiere jedes Stück Normalität. „Wir wissen all das wieder mehr zu schätzen“, so der übergreifende Tenor.

(mün)