Einzige Landtagswahl 2020 : Höhere Wahlbeteiligung in Hamburg als vor fünf Jahren

Höhere Wahlbeteiligung in Hamburg als vor fünf Jahren

Hamburg In Kürze schließen in Hamburg die Wahllokale. Vor der Veröffentlichung erster Prognosen ist ein Trend schon klar: Die Bürgerschaftswahl ist bei den Hamburgern auf größeres Interesse bei den Bürgern gestoßen als vor fünf Jahren.

Bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatten eine Stunde später, um 17.00 Uhr, erst 52,3 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Am Ende hatte die Beteiligung 56,5 Prozent betragen und war damit auf den niedrigsten Stand seit 1949 gefallen. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.

Mit Spannung wird das Abschneiden der seit 2015 gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen erwartet. Grünen-Spitzenkandidatin Fegebank will das Amt des Ersten Bürgermeisters von Tschentscher übernehmen und dessen SPD zum Juniorpartner machen. Bei den Bezirkswahlen im Mai vergangenen Jahres hatten die Grünen hamburgweit 29,3 Prozent der Stimmen geholt und damit vor der SPD gelegen, die auf 27,0 Prozent kam. In den vergangenen Wochen sahen Meinungsforscher allerdings die SPD beständig in Führung.