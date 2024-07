Gedenken an NS-Widerstand Historiker: Rechte haben „krude“ Sicht auf Hitler-Attentat

In der DDR sei der kommunistische Widerstand in den Mittelpunkt gestellt worden. Dagegen habe der militärische Widerstand kaum eine Rolle in der Erinnerungskultur und Geschichtsforschung gespielt. In der BRD sei es in der öffentlichen Wahrnehmung umgekehrt gewesen. „Es wäre völlig falsch, den Blick auf den Widerstand auf den 20. Juli zu verengen.“