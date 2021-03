Corona-Opfer : „Dann fing die Katastrophe an“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt im Schloss Bellevue ein Gespräch mit Hinterbliebenen, die in der ­Corona-Pandemie Angehörige verloren haben. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Angehörige von Corona-Opfern schildern im Gespräch mit dem Bundespräsidenten ihre bedrückenden Gefühle, Erfahrungen und Erlebnisse. „Uns allen fehlt eine Form des gemeinsamen Gedenkens“, erklärt Steinmeier. Am 18. April folgt eine Feier in Berlin.

Dem Beifall für das medizinische Personal im Kampf gegen Corona im ersten Lockdown folgten die Kerzen in den Fenstern für die Toten im zweiten. 71.504 sind es bis zu diesem Freitag, an dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gespräch mit Angehörigen sucht. Aus Briefen weiß er, dass auch große Bitterkeit herrscht, wenn es nicht einmal die Chance gibt, sich zu verabschieden. „Ein Thema, über das uns schon das Sprechen schwerfällt“, meint das Staatsoberhaupt. Aber das Sprechen hilft.

Kirsten Grieshaber macht im Schloss Bellevue den Anfang. Ihr Vater ist im November in Düsseldorf an Covid-19 gestorben. Martin Grieshaber war Biologie-Professor an der Heinrich-Heine-Universität. Der 80-Jährige habe sich mit Viren ausgekannt und sei daher sehr vorsichtig gewesen, berichtet seine Tochter. Deswegen vermutet sie, dass er sich bei einem Krankenhaus-Aufenthalt ansteckte und daraufhin seine Frau infizierte. „Dann fing die Katastrophe an“, schildert die in Berlin tätige Journalistin.

Als ihr Vater, schon geschwächt und nicht erreichbar, in der Intensivstation, ihre Mutter in einer anderen Station desselben Krankenhauses gelegen habe, sei ihr dies wie „endlose Tage des Schreckens“ vorgekommen. Wie viele andere starb auch der bekannte Düsseldorfer einsam. „Man braucht Berührung, man braucht jemanden, der einem die Hand hält, das ist das, was das Virus verhindert“, hält Grieshaber verbittert fest.

Voller Wehmut denkt Anita Schedel aus Passau an ihren Mann, der mit 59 Jahren an Covid-19 erkrankte und starb. „Er war ein sportlicher Mensch, ein gesunder Mensch“, erzählt sie. Die einzige „Vorerkrankung“ sei vor Jahren ein Skiunfall gewesen. Als Arzt wusste er um den bestmöglichen Schutz, war er professionell gegen das Virus aufgestellt, plante die Zeit nach der Genesung. Als er mit Atembeschwerden in die Klinik kam, sprach er vom baldigen Wiedersehen. Doch es folgte ein „sehr dramatischer Verlauf“ – und die Erkenntnis seiner Frau, dass er ihr „wirklich aus dem Leben gerissen“ worden sei.

Michaela Mengel hat ihre Tochter verloren. Die Essenerin berichtet dem Bundespräsidenten mit stockender Stimme, wie sich das Mädchen mit dem seltenen Gendefekt vermutlich in einer Behindertenwerkstatt ansteckte, wie sie am Heiligabend den Rettungsdienst alarmierte und bald vom Krankenhaus den Anruf bekam. „Dann habe ich zugeguckt, wie mein Kind gestorben ist“, schildert Mengel. Und: „Mein Kind ist weg, mein Leben ist weg.“

Seit Kindertagen hatte Andreas Steinhauser aus dem Kreis Landshut ein besonderes Verhältnis zu seiner Oma. Und so litt der Notfallseelsorger besonders darunter, dass er sie bald nicht mehr besuchen durfte und sie dann verlor. Er kommt auf die Not der Hinterbliebenen zu sprechen, die auswählen müssen, wer zur Beerdigung darf und wer nicht: Wenn es nur eine Handvoll sei, obwohl das ganze Dorf gemeinsam Abschied nehmen und sich in der Trauer selbst stärken wolle, werde das immer wieder zu einem bedrückenden Erlebnis.

Das bestätigt Aslan Mahmood, dessen Vater in Berlin-Moabit einen bekannten Supermarkt führte, bis er an Corona erkrankte und starb. Als die Polizei mitbekam, dass sein Vater „mindestens tausend Menschen“ gut kannte, sperrte sie am Beerdigungstag die breite Heerstraße, um Trauernde fernzuhalten.

Dabei hat auch Grieshaber die besondere Funktion der Beerdigung trotz allen Schmerzes schätzen gelernt. Der Blick auf den Verstorbenen sei nicht mehr reduziert auf seine Krankheit. „Bei der Beerdigung ist das ganze Leben wieder da“, berichtet sie. „Man braucht das Gefühl von Halt in der Gemeinschaft“ unterstreicht Regina Katharina Ziegler aus dem niedersächsischen Osterholz. Die Trauerbegleiterin stellt heraus, dass auch die Angehörigen der 900.000 übrigen Verstorbenen unter den Corona-Auflagen zu leiden hätten. Und sie spricht von einer „schwierigen Gratwanderung“, wie Artikel 1 des Grundgesetzes mit dem unantastbaren Schutz der Menschenwürde in Corona-Zeiten gewährleistet sein könne, wenn Angehörige von Sterbenden getrennt würden.