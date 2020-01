Eine Milliarde für Bauern : Hilfspaket gepackt: Koalition will Kurzarbeit erleichtern

Berlin Die Koalitionäre zeigen sich zufrieden, weil sie konkrete Beschlüsse gegen Krisenzeichen auf dem Jobmarkt hinbekommen. Strittige Themen bleiben nach Beratungen der Spitzen von Union und SPD aber offen.

Darauf verständigten sich die Spitzen der großen Koalition von CDU, CSU und SPD in der Nacht zu Donnerstag in Berlin. Der Koalitionsausschuss will mit den Änderungen beim Kurzarbeitergeld auf abflauende Konjunktur und tiefgreifende Umwälzungen in der Arbeitswelt reagieren. Hier haben sie besonders die angeschlagene Autoindustrie einschließlich Zulieferern im Blick.