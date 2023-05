Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern Nur nicht fliehen -- vor der Verantwortung

Bund und Länder haben über Nacht an einem gemeinsamen Text für ein Abschlusspapier gearbeitet. Etliche Emails sind hin- und hergegangen. So? Oder besser so? Oder doch so? In den Entwürfen finden sich noch viele Sätzen in eckigen Klammern, weil strittig. Ob daraus an diesem Abend im Bundeskanzleramt tatsächlich ein Abschluss wird, ist offen. Die Beratungen der Länder untereinander im Bundesratsgebäude dauern sehr viel länger als geplant. Mit mehr als einer Stunden Verspätung treten Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und NRW-Regierungschef Wüst vor die Kameras, bevor sie zu Olaf Scholz ins Kanzleramt fahren. Weil betont vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen in Deutschland: „Es ist zwingend notwendig, den Kommunen zu helfen.“ Insbesondere der Bund müsse mehr geben -- mehr Geld. Wüst appelliert an die Staatsraison aller Beteiligten in Bund und Ländern: „Es geht jetzt nicht um Rechenoperationen, um Rechentricks, sondern um politische Verantwortung.“ Auch der CDU-Politiker fordert an dieser Stelle vom Bund mehr Hilfe für Kommunen, von denen viele ihre Leistungsgrenze bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen erreicht hätten.