Ausnahmen, Übergangsfristen und Fördermaßnahmen Ampel schwächt Heizungsvorgaben ab: Welche Ausnahmen es jetzt bei der Austauschpflicht gibt

Die SPD ist in der Debatte über den verpflichtenden Heizungstausch ab 2024 bemüht, die Sorgen vieler Bürger vor einer Überforderung beim Klimaschutz zu beruhigen. „Viele Menschen waren in Sorge, dass der Klimaschutz sie überfordert", sagte SPD-Chefin Saskia Esken unserer Redaktion. „Deshalb ist es gut, dass Bauministerin Klara Geywitz in der Einigung zum Heizungstausch jetzt klargemacht hat, dass der Austausch 30 Jahre alter Heizungen in der Regel verpflichtend bleibt, wir durch Ausnahmen, Übergangsfristen und Fördermaßnahmen aber dafür sorgen, dass Eigentümer wie Mieter vor Überforderung geschützt werden“, sagte die Parteivorsitzende.