Alterssicherung : Heil will Rentenbeitrag durch Aktienrücklage stützen

Berlin Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will eine Rentenreform auf den Weg bringen und betritt mit einem bestimmten Vorschlag auch Neuland.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Rentenbeiträge in den kommenden Jahren auch durch neue Anlagen auf dem Kapitalmarkt begrenzen. „Um langfristig Vorsorge zu treffen, schaffen wir ein Generationenkapital in Form einer Aktienrücklage für die gesetzliche Rentenversicherung“, sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das ist langfristig gut angelegtes Geld, um den Beitrag in den dreißiger Jahren zu stützen.“