Bilanzdebatte : Maas gibt Kramp-Karrenbauer Korb für Afghanistan-Bilanz

Berlin Kurz vor dem Beginn einer Bilanzdebatte zum weitgehend gescheiterten Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan am Mittwoch hat Außenminister Heiko Maas (SPD) seine Teilnahme abgesagt.

Mit einer Bilanzdebatte will das Verteidigungsministerium von Mittwoch an Lehren aus dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan ziehen. Dabei sollen auch Schlüsse für andere Einsätze wie im westafrikanischen Mali gezogen werden. Beim Auftakttreffen sprechen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Beginn 11.00 Uhr). Außenminister Heiko Maas (SPD) und Verteidigungspolitiker von Grünen, FDP, SPD und Union haben abgesagt. Dabei wurde auf einen unpassenden Zeitpunkt kurz nach der Bundestagswahl verwiesen.