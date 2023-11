Nach Urteil des Verfassungsgerichts Warum die Ampel den Haushaltsbeschluss verschiebt

Die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP gaben am Mittwochnachmittag bekannt, dass man den Haushalt „zügig, aber mit der gebotenen Sorgfalt“ beraten wolle, „um Planungssicherheit zu schaffen“. In einem Statement der Chefhaushälter der drei Fraktionen hieß es, dass fast alle Sachverständigen in der Anhörung am Dienstag „einen Weg aufgezeigt“ hätten, „wie die Bundeshaushalte 2023 und 2024 trotz des Karlsruher Urteils verfassungsgemäß aufgestellt werden können“. Regierungssprecher Wolfgang Büchner und das FDP-geführte Finanzministerium wollten sich noch nicht auf einen Weg festlegen. „Wir sind mitten in einer Prüfung“, sagte die Sprecherin des Finanzministeriums. Zwischenstände würden nicht verkündet. Büchner sagte, die Ampel wackele nicht.