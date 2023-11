Haushalt 2024 Wackelt die Schuldenbremse auch für das kommende Jahr?

Während es für 2024 noch keine einheitliche Linie in der Ampel-Koalition gibt, hat das Bundeskabinett hat am Montag den Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 gebilligt. Für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds seien 43,2 Milliarden Euro an Krediten vorgesehen, teilte das Bundesfinanzministerium in Berlin mit. Weitere 1,6 Milliarden an Krediten seien für den Aufbauhilfefonds für die Gebiete der Hochwasserkatastrophe 2021 vorgesehen. Insgesamt werde die reguläre Kreditobergrenze der Schuldenregel im Jahr 2023 damit um 44,8 Milliarden Euro überschritten, erklärte das Ministerium.