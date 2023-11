Militärhilfen Haushalt: Ukraine-Hilfe soll deutlich aufgestockt werden

Über den Acht-Milliarden-Euro-Plan hatte am Wochenende bereits die „Bild am Sonntag“ berichtet. Sprecher aus den Ministerien für Verteidigung und Finanzen hatten sich zunächst inhaltlich nicht dazu geäußert und auf das laufende parlamentarische Verfahren verwiesen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Montag nur bestätigt, dass die Unterstützung für die Ukraine massiv ausgebaut werden solle.