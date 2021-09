Corona-Maßnahmen : Hausärzte kritisieren anhaltenden Fokus auf Inzidenzwert

Ein Arzt zieht in einer Hausarztpraxis eine Spritze mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech auf (Archiv). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Die deutschen Hausärzte haben einen anderen Umgang mit Corona-Warnwerten und einen besseren Schutz vor anderen Infektionskrankheiten für den Herbst und Winter angemahnt.

Während die Warnungen vor einem kritischen Anstieg der Corona-Infektionen im Herbst nicht abreißen, kritisiert Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes, den eingeschränkten Blick auf diese Warnwerte. „Mich überrascht der noch immer anhaltende Fokus auf täglich aktualisierte Inzidenz- oder Hospitalisierungs-Zahlen. Kaum eine Arztpraxis würde Entscheidungen je nach Impfquote oder Inzidenzwert jeden Tag neu austarieren – auch, weil diese leider weiterhin sehr ungenau sind und wenig über die individuelle Situation vor Ort aussagen“, sagte Weigeldt unserer Redaktion.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 81,9. Das geht aus Angaben des Instituts vom Montagmorgen hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 80,2 gelegen, vor einer Woche bei 84,3. Allerdings wies das RKI-Dashboard am Sonntag für Baden-Württemberg nur einen neu hinzugekommenen Fall aus. In den Tagen zuvor waren es jeweils deutlich über 1000.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden zwölf Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es acht Todesfälle gewesen. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag im Lagebericht mit 1,79 an. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.