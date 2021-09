Überraschung in Magdeburg : Haseloff verlängert Laschets Problem-Serie

Reiner Haseloff und Armin Laschet nach dem CDU-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt in der CDU-Zentrale in Berlin. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Auf der Suche nach den Motiven für die acht Abweichler bei der zunächst gescheiterten Wiederwahl von Reiner Haseloff in Magdeburg verweist der Betroffene auf den Bundestagswahlkampf. Tatsächlich trifft der Tiefschlag auch Armin Laschet.

Erfolge auf Bundesebene haben immer auch mit dem richtigen Timing in den Ländern zu tun. Insofern gehörte es zum Fahrplan der Union zum Wahlsieg, in unmittelbarer Nähe zur Bundestagswahl das Gefühl zu unterstreichen, dass die CDU noch gewinnen und kraftvoll regieren kann. Acht von 56 Abgeordneten der CDU, der SPD und der FDP wollten in Magdeburg ein anderes Gefühl verbreiten und versagten dem eigenen Regierungschef zunächst die Wiederwahl. Ob es die CDU von außen schwächen sollte oder die CDU in Magdeburg im Inneren weiter instabil ist, lässt sich so lange nicht mit Gewissheit sagen, so lange das Wahlgeheimnis Bestand hat.