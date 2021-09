Sachsen-Anhalt : Haseloff als Ministerpräsident wiedergewählt

Magdeburg Die schwarz-rot-gelbe Koalition in Sachsen-Anhalt kann loslegen: Der Landtag wählte Reiner Haseloff zum dritten Mal zum Regierungschef. Wie schon vor fünf Jahren klappte das jedoch nicht im ersten Anlauf.

Mit 53 von 97 Stimmen bekam der 67-Jährige am Donnerstag im Landtag in Magdeburg die absolute Mehrheit. 43 Abgeordnete stimmten gegen ihn bei einer Enthaltung. Im ersten Wahlgang hatte er nur 48 Stimmen bekommen - und damit die nötige Mehrheit von 49 Stimmen hauchdünn verfehlt. Die neue schwarz-rot-gelbe Koalition kommt im Landtag auf 56 Sitze. Haseloff nahm die Wahl an. Im Anschluss wurden er sowie seine Ministerinnen und Minister vereidigt.