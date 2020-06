Präsident des BVerfG: Harbarth neuer Präsident des Bundesverfassungsgerichts

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Geltung der Grundrechte ungeachtet ihrer Einschränkung in der Corona-Krise betont.

„Wir leben in Corona-Zeiten nicht in einem grundrechtsfreien Raum“, sagte er am Montag in Berlin bei der Verabschiedung des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. „Die Beschränkungen unterlagen immer unabhängiger gerichtlicher und verfassungsgerichtlicher Kontrolle am Maßstab unserer Grundrechte und rechtsstaatlichen Prinzipien.“ Das zeigten die ergangenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Einschränkung der Freiheitsrechte, sagte Steinmeier.