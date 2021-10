Sondierungen von FDP, Grünen und FDP : Harald Christ - er kann Lindner und Scholz zusammenbringen

Der FDP-Bundesschatzmeister Harald Christ gehört zum Sondierungsteam um FDP-Chef Christian Lindner. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Berlin Harald Christ sitzt für die FDP am Ampel-Sondierungstisch. Der erfolgreiche Unternehmer und Multimillionär trat nach 30 Jahren SPD in die FDP ein. Wer ist der Mann mit der markanten Brille, der maßgeblich dabei helfen soll, dass Christian Lindner und Olaf Scholz zusammenkommen?

Harald Christ mag ausweglos erscheinende Situationen. Als der langjährige Sozialdemokrat Anfang März 2020 seinen Mitgliedsantrag bei der FDP unterschreibt, steht die Partei von Christian Lindner in Umfragen bei unter fünf Prozent. Die Glaubwürdigkeit der Liberalen liegt in Trümmern. Das Thüringer Beben um den von der AfD mit gewählten FDP-Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich wirkt heftig nach. Parteichef Lindner wankt. Warum tritt in diesem Moment ein erfolgreicher Manager, Strippenzieher und Mäzen in die FDP ein und stürzt sich in ein Himmelfahrtskommando?

Rund 20 Monate später sieht man Christ Seite an Seite mit Lindner als Teil des FDP-Sondierungsteams zu den Beratungen mit SPD und Grünen laufen. Die wenigsten Kameraleute und Journalisten kennen ihn. Nahezu unbehelligt steigt der 49-Jährige am vergangenen Donnerstag nach der ersten Ampel-Sondierung in ein Taxi. Dabei ist er ein Mann, auf den es in den nächsten Wochen entscheidend ankommen könnte. Christ ist die personifizierte Ampel. Zumindest, was die Farben Rot und Gelb angeht.

Ende 2019 tritt er nach gut 30 Jahren verärgert aus der SPD aus und in die FDP ein. Lindner macht ihn flugs zum Bundesschatzmeister, als Nachfolger des legendären liberalen Spendeneintreibers Hermann Otto Solms. Christ setzt gleich eine neue Bestmarke. Im Bundestagswahljahr sammelt er für die FDP rund zehn Millionen Euro Spenden ein. Allein der frühere ProSieben-Chef Georg Kofler gibt 750.000 Euro. Gut 50.000 Euro überweist Christ selbst. Es tut ihm nicht weh.

Der einstige Vertriebsprofi, der bei Deutscher Bank, Ergo und WestLB Karriere machte sowie den Fondsanbieter HCI erfolgreich an die Börse brachte, muss sich um sein Auskommen keine Sorgen mehr machen. Das macht ihn unabhängig. Und für Parteien interessant, weil Christ nicht auf Posten aus ist. Kaum jemand ist wie der frühere Banker, Versicherungschef und Multimillionär an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft so vernetzt. Am Berliner Kudamm betreibt er eine Beratergesellschaft mit 45 Mitarbeitern. Dazu kommen diverse Firmenbeteiligungen.

Christ, der lange auch in Hamburg lebte und SPD-Landesschatzmeister war, kennt so ziemlich jeden, der bei den Sozis wichtig ist. Selbst schaffte er es trotz mehrere Anläufe nicht in die erste Reihe. 2009 ist er nah dran. SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier beruft ihn als Wirtschaftsminister in sein Schattenkabinett. Der Draht zu Olaf Scholz ist gut. Mit Andrea Nahles ist Christ seit Juso-Zeiten befreundet. Beide kommen aus Rheinland-Pfalz. Der Sohn eines Opel-Arbeiters und einer Hausfrau aus einem kleinen Nest bei Worms arbeitet sich wie Nahles stetig hoch. Als sie zur ersten Frau an der SPD-Spitze aufsteigt, macht sie Christ zum Mittelstandsbeauftragten. Doch sein Verhältnis zur Partei trübt sich immer stärker ein. Wie kalt Nahles abserviert wird, geht ihm nahe.

Als Scholz 2019 Parteichef werden will, trommelt Christ als Vize-Präsident des von ihm mitgegründeten SPD-Wirtschaftsforums für den Finanzminister. Scholz fällt bei den Mitgliedern durch. Die Jusos jubeln. Kevin Kühnert und Saskia Esken rücken die SPD immer weiter nach links. Christ reicht es. Er bleibt sich und seinen Überzeugungen treu – und tritt aus der SPD aus. In Interviews knöpft er sich Esken inhaltlich vor: „Frau Esken möchte eine sozialistische Bundesrepublik mit demokratischer Legitimation. Sie möchte Enteignungen und staatliche Steuerung in vielen Belangen salonfähig machen.“ Inzwischen ist er Esken öfters begegnet, die Luft ist rein: „Die Vergangenheit ist ausgeräumt, das Verhältnis aufgeräumt“, sagte Christ kürzlich einmal.

Wie Lindner wirbt Christ im Wahlkampf bis zuletzt für eine Jamaika-Koalition unter Führung von Armin Laschet. Nun gibt Scholz den Ton an und will Kanzler werden. Der frühere Hamburger Bürgermeister lockt Lindner, will die sozialliberale Tradition aufleben lassen, spricht ehrgeizig schon von acht bevorstehenden Ampel-Jahren. Harald Christ will seinen Teil dazu beitragen.

