Energiekosten : Hans: Staat „bereichert“ sich an hohen Spritpreisen

Saarbrücken Saarlands Ministerpräsident keilt in der Spritpreis-Debatte gegen den Staat - und versteigt sich in fragwürdige Äußerungen über Geringverdiener. Das Netz ist empört, die SPD spricht von „Überinszenierung“.

„Trifft (...) die vielen fleißigen Leute“

Kritisiert wurde Hans auch dafür, dass er in einer Passage von Geringverdienern und „fleißigen Leuten“ sprach. „Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen“, sagte Hans in dem Video.

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte der CDU-Politiker, der Staat verdiene über Steuereinnahmen derzeit gut an den hohen Preisen - er dürfe sich aber nicht an der Krise bereichern. „Deshalb muss kurzfristig die Mehrwertsteuer für Sprit von 19 auf sieben Prozent sinken.“ Er kündigte eine Bundesratsinitiative dazu an. Die Menschen seien schockiert über die steigenden Preise, was sich besonders an den Tankstellen bemerkbar mache. „Dadurch kommen alle, Geringverdiener und Mittelschicht, in Bedrängnis.“