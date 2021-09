Extremismus : Hagener Synagoge: Verdächtiger muss in Untersuchungshaft

Hagener Synagoge: Verdächtiger muss in Untersuchungshaft

Mit Hemd über dem Kopf: Nach seiner Festnahme sitzt ein Mann in einem Auto der Einsatzkräfte. Foto: Alex Talash/dpa

Hagen Er soll sich mit einem IS-Terroristen über das Bauen von Bomben ausgetauscht haben. Einen Anschlagsplan auf die Synagoge in Hagen bestreitet er aber. Doch gegen den 16-jährigen Syrer wird Untersuchungshaft verhängt.

Im Fall der mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Hagener Synagoge muss der festgenommene 16-Jährige in Untersuchungshaft. Ein Richter bestätigte in Hagen, dass gegen den Jugendlichen ein dringender Tatverdacht besteht. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mit.