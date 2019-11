Künftig Straftaten : Härtere Strafen für Fotos von Unfall-Toten und unter Röcke

Berlin Fotos von Unfall-Toten sowie heimliche Aufnahmen unter Röcke und ins Dekolleté sollen härter bestraft werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will das Bundeskabinett in Berlin beschließen.

Auch das heimliche Fotografieren und Filmen unter Rock oder Kleid sowie in die Bluse will Lambrecht unter Strafe stellen. „Auch das ist demütigend und verletzend“, kritisierte sie. Die Fotos werden in Chatgruppen geteilt und sogar kommerziell vertrieben. „Es trifft Frauen sehr, wenn sie zu Objekten degradiert werden“, sagte Lambrecht. Zahllose Betroffene hätten sich an sie gewandt.