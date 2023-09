Beschluss im Bundestag Habecks Heizungsgesetz ist ein Beispiel für schlechtes Regieren

Was lange währt, wird endlich gut? Im Falle des Heizungsgesetzes stimmt das nicht. Vielmehr war das Gebäudeenergiegesetz in seinem Zustandekommen, seiner Widersprüchlichkeit und dem Zoff in der Koalition ein Beispiel für schlechtes Regieren. Da mag die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge noch so sehr am Freitag im Bundestag die „Begeisterung“ für den Klimaschutz im Land, die man auslösen will, beschwören – das Zustandekommen dieses Gesetzes hat den Klimaschutz gewissermaßen zu einem Elite-Projekt gemacht. Der erste Entwurf aus dem Hause Habeck war ignorant, hatte den Ausdruck „Heizungs-Hammer“ in Teilen durchaus verdient. Die soziale Frage blieb außen vor.