Reform von Förderprogrammen : Wie Habeck strukturschwache Regionen und regionale Wirtschaft stärken will

Die Bundesregierung will mit Bundesmitteln die regionale Wirtschaftsstruktur verbessern und Strukturwandel unterstützen - hier der Tagebau Gazweiler in NRW. Foto: dpa/David Young

Exklusiv Berlin Die Förderung für strukturschwache Regionen in Deutschland soll künftig konsequenter auf Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung und Digitalisierung ausgerichtet werden. Dafür will das Wirtschaftsministerium entsprechende Programme grundlegend neu ausrichten. Minister Robert Habeck packt damit ein weiteres Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag an.