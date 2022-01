Nach Stopp des KfW-Programms : Habeck will Förderanträge für Effizienzhäuser teilweise noch genehmigen

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, beantwortet bei der Regierungsbefragung der Bundesregierung die Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Viele Hausbauer haben mit staatlicher Förderung geplant und fragen sich nach dem abrupten Stopp nun, wie es weitergehen soll. Einige sollen noch profitieren können. Umweltexperten bringen andere Formen der Subventionierung beim Bauen ins Gespräch.

Von Jan Drebes

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat den heftig umstrittenen KfW-Förderstopp für energieeffiziente Gebäude verteidigt. Der Grünen-Politiker sprach am Mittwoch im Bundestag von „ungedeckten Haushaltsversprechen“. Deswegen habe die Förderung gestoppt werden müssen, es habe eine „Überförderung“ gegeben. Dass der Fehler „abrupt brutal“ korrigiert worden sei, sei ärgerlich und solle sich nicht wiederholen, sagte Habeck. Der Stopp aber sei in der Sache begründet. Habeck kündigte an, schnell für Planungssicherheit zu sorgen. Ein Teil der Anträge könne gefördert werden. Welche Antragsteller das betreffen wird, ließ Habeck jedoch offen.

Das Wirtschaftsministerium hatte am Montag überraschend angekündigt, dass keine neuen Anträge für Fördermittel der staatlichen Förderbank KfW in der Bundesförderung für effiziente Gebäude gestellt werden können. Dies gilt für die Programme: Das Effizienzhaus 55 im Neubau, das Effizienzhaus (EH) 40 im Neubau sowie die energetische Sanierung. Über die Zukunft der Neubauförderung für EH40-Neubauten will das Ministerium zügig entscheiden. Habeck sagte im Bundestag, es solle schnell Planungssicherheit geschaffen werden. „Das sage ich zu.“

Habeck machte der schwarz-roten Vorgängerregierung Vorwürfe. Anfang November sei angekündigt worden, dass die Neubauförderung des Effizienzhauses 55 Ende Januar 2022 auslaufe. Dies habe in der Geschichte der Förderbank KfW zu einem beispiellosen Antragsboom geführt. Es seien aber Gelder von 7,2 Milliarden Euro nicht im Haushalt „belegt“ gewesen. Dies betreffe 24 000 Anträge, davon 22 000 von privaten Haushalten. Ohne Förderstopp wäre die Summe weiter gestiegen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) habe es abgelehnt, weitere Haushaltsmittel freizugeben. Das sei haushalterisch richtig gewesen.

Die saarländische Vize-Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) machte Habecks Vorgänger Peter Altmaier (CDU) verantwortlich. „Ex-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat das Chaos angerichtet und der neuen Ampel-Regierung vor die Füße gekippt“, sagte sie. „Die Förderung hätte längst umgebaut werden müssen, das war offenbar seit langem absehbar. Robert Habeck kann nichts dafür, hat aber jetzt die Aufgabe, gemeinsam mit Bauministerin Klara Geywitz schnell ein kluges Förderprogramm neu auszurichten und eine Lösung für den Antragsüberschuss zu finden.“ Leidtragende dürften nicht Häuslebauer und -sanierer sein, so Rehlinger. Wie eine Förderung künftig aussehen könnte, ließ Habeck ebenfalls im Ungefähren. Diese solle aber so bald wie möglich kommen.

Im Umweltbundesamt (UBA) hat man bereits Vorstellungen, wie eine Förderung künftig aussehen könnte. „Um das Vertrauen in die KfW-Förderung wiederherzustellen und künftig Anreize für energetisches Sanieren und Bauen zu schaffen, wäre eine höhere Verbindlichkeit wünschenswert“, sagte UBA-Experte Jens Schuberth. Einnahmen aus dem CO2-Preis könnten in das Förderprogramm für klimaeffizienten Neubau und Sanierung fließen. „Das wäre ein verlässlicher Beitrag zur Finanzierung des Programms und Antragsteller könnten einen Anspruch auf Förderung bekommen, sofern sie alle Kriterien erfüllen“, so Schuberth.

(jd/dpa)