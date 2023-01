Windkraftausbau in Deutschland : Habeck kündigt neue Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee an

Exklusiv Berlin An diesem Dienstag besucht Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Windkraftanlagenhersteller in Cuxhaven. Mit im Gepäck: Die Ankündigung einer Ausschreibung für riesige Windparks vor der deutschen Küste.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat mehr Geschwindigkeit beim Bau von Windkraftanlagen in Deutschland angemahnt. „Wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der Windkraft. Hier gibt es eine dreifache Dringlichkeit: Die Erneuerbaren sind Klimaschutz, sie sind eine Standortfrage, sie bedeuten Sicherheit“, so Habeck. Dafür brauche man ganz klar Produktion in Deutschland und Europa durch europäische Unternehmen.

Als Beispiel nannte Habeck die Firma Siemens Gamesa. Der Vizekanzler besucht an diesem Dienstag eine Fertigungshalle des Windkraftanlagenherstellers in Cuxhaven. Das Werk wurde 2018 offiziell eröffnet. An dem Standort an der Elbmündung werden Hochleistungsturbinen für Windkraftanlagen auf See hergestellt. Die Bundesregierung will bis 2030 einen Ausbau der Windkraft auf See auf mindestens 30 Gigawatt erreichen. „Ich ermutige junge Menschen sich hier beruflich zu engagieren. Windanlagenbau steht für Zukunft, Hightech, Ideen“, so Habeck.