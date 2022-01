Haushalt : Habeck: Klage gegen Nachtragshaushalt schadet Wirtschaft

Berlin Nach mehr als zwei Jahren Pandemie braucht die Wirtschaft weiter kräftig Hilfe, meint Minister Habeck. Der Union hält er vor, dies auszubremsen. Doch die will die Vorwürfe nicht einfach schlucken.

„Sie schaden damit tatsächlich dem Aufschwung der deutschen Wirtschaft“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag im Bundestag. Die erhöhten staatlichen Investitionen gebe es, weil die Kapitaldecke der Unternehmen in der Krise teilweise dünn geworden sei. Sie seien die Antwort darauf, dass die Corona-Pandemie eben nicht vorbei sei, wenn die Inzidenzen mal wieder runtergingen. Stattdessen seien die Folgen nach Jahren wirtschaftlicher Erlahmung noch immer gravierend.

Die Wirtschaft trage sich noch lange nicht in allen Bereichen wieder selbst, betonte Habeck. „Nach 2,5 Jahren wirtschaftlicher Einschränkungen, Abreißen der Lieferketten, ist es geboten, über den Tag hinaus zu denken“, betonte der Minister.

Die Bundesregierung schichtet mit Zustimmung des Bundestags 60 Milliarden Euro nicht genutzte Kreditermächtigungen im Haushalt so um, dass sie in den kommenden Jahren für Investitionen in den Klimaschutz genutzt werden können. Die Kredite waren ursprünglich zur Bekämpfung der Corona-Krise genehmigt worden. Die Union hält die Pläne deshalb für verfassungswidrig und hat eine Klage angestoßen.