Energie : Habeck für mehr Energie-Zusammenarbeit mit arabischem Raum

Swaimah Könnte Europa künftig auch Sonnenenergie aus Nordafrika und Nahost beziehen? Klimaschutzminister Habeck wirbt für eine engere Kooperataion mit den Ländern.

Deutschland und Europa stiegen um und hätten einen „großen Energiehunger“, sagte Habeck am Mittwoch bei einer Energiekonferenz im jordanischen Swaimah mit Blick auf die Umstellung auf erneuerbare Energien.

Natürlich müssten Jordanien und die Region insgesamt zunächst die eigenen Märkte bedienen. „Aber wenn es möglich ist, hier in dieser sonnenreichen Region Strom zu produzieren und ihn nach Europa zu bringen über eine Kabelverbindung übers Mittelmeer“ oder wenn mit Hilfe von Sonnenenergie produzierter Wasserstoff nach Europa gebracht werden könne, „dann freue ich mich darüber sehr“, sagte Habeck. „Es gibt eine Riesennachfrage in Deutschland, in Europa nach grünem Wasserstoff beziehungsweise nach günstigem solarem Strom.“