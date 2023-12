Bundestag Gysis langer Weg zum Rednerpult

Dass die Linke nun keine Fraktion mehr ist, könnte auch Petra Pau ihr Amt als Vizepräsidentin des Bundestags kosten. Die AfD, die bereits in der zweiten Wahlperiode nacheinander vergeblich versucht, einen Vizepräsidentenposten zu bekommen, fordert die Linke-Politikerin in einem Antrag zum Rücktritt auf. Auch aus Sicht der Unionsfraktion ist Pau nicht zu halten. Sie verlangt in einem Antrag, die Geschäftsordnung des Bundestags so zu ändern, dass mit dem Verlust der Fraktionszugehörigkeit auch die Mitgliedschaft im Bundestagspräsidium endet.