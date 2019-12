Debatte über Mittelverwendung : „Gute-Kita“-Gelder fließen - Kritik an Gebührenbefreiung

„Gute-Kita“-Gelder fließen - Kritik an Gebührenbefreiung

Berlin Berlin überweist das erste Geld aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ an die Länder. Daran, wie die Milliarden verwendet werden, gibt es allerdings Kritik.

Kurz vor Weihnachten fließt das erste Geld aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz an die Länder. Das Finanzministerium hatte vorab auf Nachfrage mitgeteilt, dass „die kassentechnische Abwicklung“ für diesen Montag geplant sei.

„Ein solcher Ansatz ist weniger sinnvoll“, sagte Spieß der Deutschen Presse-Agentur. Sie verwies auf Umfragen, wonach Familien mit höheren Einkommen teilweise sogar bereit seien, noch mehr für eine Kita zu bezahlen als bisher. Diese Ressourcen hätten in weitere Qualitätsmaßnahmen investiert werden sollen, sagte Spieß.

Die Bildungsökonomin plädierte dafür, statt in Gebührensenkungen für alle, mehr in die Aus- und Weiterbildung sowie in die Bezahlung der Erzieherinnen zu investieren, denn die pädagogischen Fachkräfte seien die zentralen Akteure, um Qualität zu gewährleisten. „Dies könnte auch dazu beitragen, dass sich mittelfristig mehr Menschen für diesen wichtigen Beruf entscheiden.“