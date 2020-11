Oberlandesgericht Frankfurt : Gutachter: Mutmaßlicher Lübcke-Mörder ist schuldfähig

Frankfurt/Main Was für ein Mensch ist der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke? Auch der psychiatrische Gutacher erhielt nur wenig Einblicke in die Gefühlswelt des Angeklagten. Die Gefahr schwerer Straftaten sieht er weiterhin.

In den Gesprächen mit dem Angeklagten habe er keine Hinweise auf entsprechende Störungen, eine „forensisch relevante Minderbegabung“ oder Einflüsse durch Suchtmittel festgestellt, sagte der Experte am Donnerstag bei der Vorstellung seines Gutachtens vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt. Auch Hinweise auf eine Bewusstseinsstörung lägen nicht vor. Er gehe davon aus, dass Ernst weitere vergleichbare schwere Straftaten begehe, wenn er die Möglichkeit dazu habe. Damit lägen auch Voraussetzungen für eine Sicherheitsverwahrung vor.

Wenn es um Einblicke in menschliche Abgründe geht, kennt sich Leygraf aus: Der 67 Jahre alte forensische Psychiater erstellt seit Jahrzehnten Gutachten zu Angeklagten in Kriminalfällen. Auch mit Ernst hat er im Januar in der Justizvollzugsanstalt Kassel neun Stunden lang Gespräche geführt, hat den Prozess begleitet und sich dort Notizen gemacht. Für das Gericht geht es bei dem Gutachten vor allem um die Schuldfähigkeit und die Frage, ob von dem Angeklagten eine Gefahr ausgeht, die auch Voraussetzungen für eine mögliche Sicherheitsverwahrung schafft.