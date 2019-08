Verhältnismäßige Beschränkung : Gutachten: Verbot von Kinderkopftuch möglich

Berlin Ein neues Rechtsgutachten hält ein Kinderkopftuchverbot in Deutschland für verfassungskonform. Ein Verbot würde zwar einen Eingriff in das Elternrecht bewirken, sich aber als eine verhältnismäßige Beschränkung darstellen, sagte der Autor und Verfassungsrechtler Martin Nettesheim am Donnerstag.

