Nach Vorstoß von Heym : Gruppe Thüringer CDU-Funktionäre für Gespräche mit AfD

Erfurt In einem gemeinsamen Schreiben haben 17 Thüringer CDU-Funktionäre nach der Schlappe ihrer Partei bei der Landtagswahl Bereitschaft zu Gesprächen auch mit AfD und Linkspartei gefordert.

Der in der Partei verbreitete „Appell konservativer Unionsmitglieder in Thüringen“, über den zuerst die „Ostthüringer Zeitung“ („OTZ“) berichtete, liegt der dpa vor. Er appelliert an die Landes-CDU, „sich aktiv am Gesprächsprozess mit ALLEN demokratisch gewählten Parteien im Thüringer Landtag (zu) beteiligen“. Dabei wird eine förmliche Zusammenarbeit sowohl mit der Linken als auch der AfD ausgeschlossen, so wie es ein Bundesparteitag ausgeschlossen hat.