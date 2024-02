Linke und BSW bekommen den Gruppenstatus im Bundestag Zwei Minuten für Sahra Wagenknecht

Vorher aber muss das Plenum zustimmen. Doch in den Wirren seit Auflösung der Linke-Fraktion gibt es im Bundestag, jedenfalls auf dem Tisch des Präsidiums, keine klare Sitzordnung, wie Pau beklagt. Gleich ist Abstimmung, aber die Vizepräsidentin hat von ihrem Platz keinen Überblick, wo die räumliche Grenze zwischen Linken und BSW verläuft. Die Vertreter der Linken und vom Bündnis Sahra Wagenknecht sind getrennt – und sitzen doch noch zusammen. Jedenfalls noch an diesem Freitag. In den letzten beiden Reihen sitzt das BSW, davor die Linke, die nach der selbst gewählten Auflösung ihrer Fraktion nun auch noch ertragen muss, dass einzelne SPD-Abgeordnete vor ihr in Reihe eins, zwei und drei Platz nehmen, wo sie vorher selbst saßen. Pau jedenfalls wäre froh, wenn „ich die Sitzordnung im Haus zweifelsfrei haben kann“, damit sie den Abstimmungswillen der Abgeordneten auch erkennt. Eine neue Sitzordnung soll erst sichtbar und Stühle dazu an anderer Stelle montiert werden, wenn Linke und BSW auch als Gruppen installiert sind. Ganz links soll dann das BSW sein Revier haben, daneben die Linke. Ex-Linke-Parteichef Bernd Riexinger bedauert schon jetzt, „dass die dann direkt neben uns sitzen“.