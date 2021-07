Klimaschutz : Stille Grüne nach der Flut: Wann greift Baerbock an?

Sie muss wieder lauter werden: Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will mit dem Thema Klimaschutz in die Offensive kommen. Foto: dpa/Soeren Stache

Analyse Berlin Die Grünen wirkten nach der Flut still und verzagt. Kanzlerkandidatin Baerbock wollte keine falschen Bilder produzieren. Nun will sie mit eigenen Vorschlägen aus der Defensive kommen - doch ausgerechnet beim Klimaschutz soll Co-Chef Habeck ins Rampenlicht.

Von Tim Braune

Annalena Baerbock kümmerte sich zum Wochenausklang um die Kleinsten. In ihrem Wohnort Potsdam verteilte die grüne Kanzlerkandidatin gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt 35 Schulranzen an bedürftige Kinder und Familien. „Jedes Kind in unserem Land verdient einen Schulstart auf Augenhöhe“, twitterte sie zu der Aktion aus ihrem Wahlkreis, wo sie gegen Olaf Scholz um das direkte Ticket in den Bundestag kämpft.

Augenhöhe, das ist etwas, was Baerbock im Rennen um das Kanzleramt nach einer haarsträubenden Fehlerkette für den Moment abhanden gekommen ist. Doch dann kam die Flut. Und spülte den Klimaschutz wieder ganz nach oben. Keiner anderen Partei als den Grünen wird auf diesem Gebiet mehr Kompetenz zugesprochen. Baerbock ist die Fachfrau der Bundestagsfraktion. 2017 verhandelte sie bei den letztlich gescheiterten Sondierungen mit Union und FDP federführend den Kohleausstieg. Bekommt sie jetzt eine zweite Chance, ihre bis dato vermasselte Kanzlerkandidatur noch zu retten?

Die Grünen reagierten auf diesen Elfmeter ohne Torwart bislang ungewohnt verhalten. Statt sich den Ball zu schnappen und etwa in Form eines Zehn-Punkt-Sofortprogramms für mehr Hochwasserschutz und Klimaschutz sofort sicher zu verwandeln, tänzelte Baerbock nervös um den Strafraum herum. Sie reiste ohne Pressebegleitung in die Flutgebiete nach Rheinland-Pfalz. Sie verzichtete auf Pressekonferenzen in Berlin. Die Sorge vor dem nächsten Fehler war zu greifen.

Einerseits war die Zurückhaltung nachvollziehbar. Ihr Co-Parteichef Robert Habeck erklärte, die Grünen sollten sich vor Katastrophentourismus hüten. Baerbock hat kein Regierungsamt wie ihre Mitbewerber um die Merkel-Nachfolge, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Beide zeigten sich ausgiebig als Krisenhelfer vor Geröll- und Schlammlawinen.

Nun pirscht sich Baerbock langsam an. Sie startete mit einem „Spiegel“-Interview zu den Folgen der Flut, um dann fast täglich im Fernsehen aufzutauchen. So gewann ihr Team wertvolle Zeit, um ihren inhaltlichen Aufschlag vorzubereiten. Der muss sitzen. An diesem Montag will die Kanzlerkandidatin gemeinsam mit der grünen Innenexpertin Irene Mihalic in Berlin eigene Vorschläge für einen besseren Katastrophenschutz präsentieren. Dazu gehören mehr Warn-SMS, eine zentrale Stelle zur Koordinierung von Bund und Ländern und vieles mehr. Zuvor wollten sich Baerbock und andere Abgeordnete in einer digitalen Schalte von Experten aus den Flutgebieten noch einmal auf den letzten Stand bringen lassen.

Am kommenden Donnerstag wollen die Grünen ihre mit Spannung erwarteten klimapolitischen Antworten auf die zunehmenden Unwettergefahren infolge der Erderwärmung vorlegen. Überraschenderweise soll nach jetzigem Stand nicht die Kanzlerkandidatin diesen Part übernehmen, sondern Habeck, wie zu hören ist. Das liegt wohl an Termingründen und dem Willen, in Krisenzeiten das Prinzip der grünen Doppelspitze zu stärken.

Die geplante Besetzung mutet schräg an. Die Debatte zum Katastrophenschutz ist leidlich durchgekaut. Da wird Baerbock am Montag kaum mehr punkten können. Und die Kanzlerkandidatin und Klimaexpertin bei der eigenen Klima-Schau nicht auftreten zu lassen? Sie braucht dringend jede TV-Minute, um ihr Image aufzupolieren. Spekulationen über angebliche Zerwürfnisse und Eifersüchteleien zwischen Baerbock und Habeck werden aus der Partei entschieden zurückgewiesen.

Und sonst? In den Ländern produzieren Grüne derzeit für die Wahlkämpferin Baerbock unerfreuliche Schlagzeilen. In Stuttgart muss sich die Landtagsfraktion von Ministerpräsident Winfried Kretschmann den unbequemen Vorwurf gefallen lassen, sie habe – wie der Koalitionspartner CDU – mindestens durch Enthaltungen die Berufung eines AfD-Mannes zum stellvertretenden Mitglied des Landesverfassungsgerichts nicht verhindert.