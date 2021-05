Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock : Mitten im Sturm

Die Konkurrenz wartet auf ihre Fehler: Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

BERLIN Die Grüne Annalena Baerbock erlebt gerade, wie gnadenlos das politische Geschäft ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle

Ein falsches Wort. Ein missverständlicher Ton, schon redet die Republik darüber, mindestens jedoch die halbe. So ist es, wenn man Bundeskanzlerin werden will. Und so bleibt es, und wird erst richtig gnadenlos, wenn man denn tatsächlich Kanzlerin würde. Bis dahin ist es noch ein Weg. Noch 123 Tage bis zur Wahl. An jedem kann für Wahlkämpfer alles passieren. Die Konkurrenz wartet auf die Fehler einer Politikerin, der genüsslich und ausdauernd vorhalten wird: Die Kandidatin habe keine Regierungserfahrung. Stimmt.

Während Annalena Baerbock knapp eine Woche vor der Landtagswahl bei den Grünen in Sachsen-Anhalt spricht, hat Robert Habeck schon einige Tage für die nächsten Schlagzeilen gesorgt. Der Co-Vorsitzende, der nach langem Ringen und sehr schweren Herzens zugunsten Baerbocks seine Ambitionen auf eine eigene Kanzlerkandidatur zurückgestellt hat, war gerade in der Ukraine. Von dort hat er der einst tiefpazifistischen Grundhaltung seiner Partei schweres Gepäck aufgeladen. Der Grünen-Chef spricht sich für die Lieferung von (Defensiv-)Waffen an die ukrainischen Streitkräfte aus. Die politische Konkurrenz reibt sich die Hände, die pazifistische Basis spitzt schon ihre Anträge an den Parteitag Mitte Juni zu.

Baerbock, die erste Kanzlerkandidatin in 41 Jahren grüner Parteigeschichte, muss mithören, wie sich Habeck als anderer Teil der Grünen-Doppelspitze in ihrem Revier, der Außen- und Sicherheitspolitik, tummelt. Die Aussichten der Grünen in diesem Bundestagswahlkampf sind so gut wie in keinem anderen zuvor. Aktuell liegen sie weiter einen Prozentpunkt vor den Unionsparteien. Noch haben sie es vor Bundestagswahlen jedes Mal geschafft, aus passablen Aussichten ein mäßiges Wahlergebnis zu machen. Doch dieses Mal soll es anders werden.

Es kommt auch auf die Geschichte an, die Baerbock erzählen will, wo die Konkurrenz ihr doch vorhält, sie sei bislang noch nicht einmal Novizin in einem Ministeramt. Die Grünen-Kanzlerkandidatin hält dagegen, sie stehe für ein „neues Angebot“, für breite Bündnisse ganz im Sinne der Bündnispartei. Doch wer neu, unverbraucht und gewissermaßen als frische Kraft daherkommt, darf keine Fehler machen. Schon gar keine vermeidbaren. Und wer den ewigen grünen Bogenschützen Boris Palmer ausschließen will, hat ein Problem mehr.

Wer Kanzlerkandidat ist, sollte Lebenslauf und Vergangenheit auf mögliche Schwachstellen abgeklopft haben. Baerbock sagt gerne: „Ich komme aus dem Völkerrecht“. Das verleiht ihrer Kandidatur genau das Internationale, was eine künftige Kanzlerin auch brauchen wird. Ein Wochenende lang musste sie den Titel der Völkerrechtlerin gegen Angriffe verteidigen, sie dürfe diesen womöglich gar nicht tragen. Baerbock und ihr Sprecher entschieden schließlich, ihre Zeugnisse ins Netz zu stellen, um letzte Zweifel auszuräumen. Dass Baerbock als Bundestagsabgeordnete Sonderzahlungen ihrer Partei an sie als Parteichefin – an dem Beschluss sie überdies selbst beteiligt war, wie sie am Mittwoch im Fernsehen einräumte – an die Bundestagsverwaltung nachmelden und dies nach öffentlichem Druck einräumen musste, war mindestens ein „blödes Versäumnis“, wie sie es nannte. Baerbock fängt an, Fehler zu machen.