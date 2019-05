Europawahl : „Die Groko ist jetzt nur noch Mikro“

Berlin Die Grünen sind der große Gewinner des Wahlabends – und andere Oppositionsparteien sind wenigstens „kleine Wahlsieger“.

Mehr Freude geht nicht. Weil der Andrang so groß ist, sind die Grünen mit ihrer Fete von der Parteizentrale in die Heinrich-Böll-Stiftung umgezogen. Annalena Baerbock, Anton Hofreiter und Spitzenkandidat Sven Giegold johlen, tanzen und hüpfen wie Kinder in der ersten Reihe, als das Ergebnis kommt. Geschäftsführer Michael Kellner sagt, dies sei ein „Sunday vor Future“. Ein Sonntag der Zukunft. Im Hintergrund jubelt einer im Eisbär-Kostüm.