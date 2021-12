Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann : „Unser Rollenwechsel in die Regierung war überfällig“

Die Co-Vorsitzende der Grünen im Bundestag betont das Selbstbewusstsein des Parlaments. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Interview Berlin Der Bundestag entscheidet, welche Regierungsprojekte umgesetzt werden – das stellt die neue Fraktionschefin der Grünen, Britta Haßelmann, klar heraus. Sie spricht über die neue Rolle als Regierungsfraktion und über den Umgang mit einer sich radikalisierenden AfD. Beim Klimaschutz wollen die Grünen 2022 auf das Gaspedal treten und die Bürger dabei mitnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Münstermann und Jana Wolf

Frau Haßelmann, die Grünen sind jetzt in einer neuen Rolle. Wie lautet Ihre Definition einer Regierungsfraktion?

Haßelmann Für mich ist das spannend und eine große, neue Herausforderung, vor der ich Respekt habe. Ich bin leidenschaftliche Parlamentarierin und messe dem Parlament eine große Bedeutung zu. Die Entscheidungen darüber, was wir als Regierungsprogramm umsetzen, fallen im Parlament. Als Fraktion haben wir einen wichtigen Auftrag.

Info Zur Person Werdegang Die 60-Jährige kommt vom Niederhein und ist studierte Diplom-Sozialarbeiterin. Bis 2006 war sie Landesvorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Bundestag Seit 2005 sitzt Haßelmann im Bundestag und vertritt dort den Wahlkreis Bielefeld. Zuletzt war sie Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion. Seit Dezember führt sie im Duo mit Katharina Dröge als Vorsitzende die Fraktion.

Sie haben auch selbstbewusste Grünen-MinisterInnen. Befürchten Sie ein gegenseitiges Übertrumpfen?

Haßelmann Ein gutes Teamwork zahlt sich aus, man gewinnt dadurch an Stärke. Ich nehme unsere Zusammenarbeit zwischen MinisterInnen und Fraktion als sehr konstruktiv wahr. Im Januar wählen wir noch einen neuen Bundesvorstand. Das Zusammenspiel zwischen allen Ebenen wird ganz entscheidend dafür sein, uns Grüne in all den unterschiedlichen Rollen nach außen sichtbar zu halten. Wir haben untereinander viel Vertrauen, kennen uns gegenseitig gut und arbeiten lang zusammen. Ich mache mir da gar keine Sorgen.

Die neue Grünen-Fraktion besteht aus mehr unerfahrenen Abgeordneten als alten Hasen. Müssen Sie die jungen Wilden disziplinieren?

Haßelmann Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das gut hinkriegen. Wir sind 118 Abgeordnete in der neuen Fraktion, die damit so groß ist wie noch nie seit dem Einzug von Bündnis 90/Die Grünen in den Bundestag. Wir haben 16 Direktmandate geholt und sind so jung, vielfältig und weiblich wie noch nie. Ich freue mich über diese Fraktion. Ich sehe gar keinen Grund anzunehmen, dass das schwierig werden könnte. Im Gegenteil, unsere neue Arbeitsstruktur und den neuen Fraktionsvorstand haben wir sehr einvernehmlich aufgestellt und unglaublich hohe Zustimmungswerte bei den fraktionsinternen Wahlen. Das macht mir Mut für die Umsetzung all unserer Regierungsprojekte.

So viel Harmonie erstaunt bei einer diskussionsfreudigen Partei wie den Grünen. Wie wollen Sie sich die Bereitschaft zur Kontroverse bewahren?

Haßelmann Ich bin mit Leib und Seele Parlamentarierin. Dazu gehört, Argumente zu schärfen, Unterschiede herauszuarbeiten und um die beste Lösung zu ringen. Und natürlich leben wir diese Diskussionsfreude auch innerhalb unserer Fraktion. Im Parlament gilt der alte Grundsatz, dass kein Gesetzesentwurf das Parlament so verlässt, wie er reingekommen ist. Das ist auch Ausdruck des Selbstbewusstseins des Parlaments. Die 16 Jahre Merkel-Regierung und davon 12 Jahre Große Koalition waren dafür nicht gerade förderlich. Das wollen wir ändern.

Ist die neue Sitzordnung im Parlament Ausdruck des neuen Ampel-Selbstbewusstseins?

Haßelmann Es war der ausdrückliche Wunsch der FDP, die Sitzordnung zu verändern. Dem haben wir entsprochen. Darüber gab es eine Auseinandersetzung im Parlament, weil diese Frage im Ältestenrat nicht einvernehmlich gelöst werden konnte. Ich kann nachvollziehen, dass sich CDU/CSU damit schwergetan haben, aber das ist nun so entschieden und das gilt es zu respektieren.

Die FDP ist in die Mitte gerückt, die Union sitzt nun neben der AfD. Inwiefern steckt darin ein politisches Signal?

Haßelmann Ich würde da nicht zu viel hineininterpretieren. Ein Blick in die Landesparlamente zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten. Wir haben im Parlament für Verständnis und Akzeptanz geworben und damit ist das Thema für mich abgehakt.

Keiner der Ausschussvorsitzenden der AfD-Fraktion wurde am Ende gewählt. Hätte es im Vorfeld eine bessere Abstimmung zwischen den demokratischen Fraktionen geben müssen? Oder sind Sie glücklich mit diesem Ergebnis?

Haßelmann Wir haben in der zurückliegenden Wahlperiode viele Erfahrungen mit der AfD gesammelt und kennen ihre Methoden. Sie versucht sich daraus zu speisen, demokratische Institutionen verächtlich zu machen und andere Menschen abzuwerten. Dem stellen wir uns entgegen. Das tut der demokratische Teil des Hauses in großer Gemeinsamkeit. Die Entscheidung über die Ausschussvorsitze ist über ein geregeltes Zugriffsverfahren entschieden worden, mit allen Fraktionen. Demnach hat jeweils eine Fraktion in einem bestimmten Ausschuss das Vorschlagsrecht für den Vorsitz. Ob dieser Vorschlag dann in den Ausschüssen gewählt wird, liegt in der Verantwortung der Abgeordneten. In freier und geheimer Wahl ist niemand der vorgeschlagenen Kandidaten der AfD für den Ausschussvorsitz gewählt worden. Die Ausschüsse sind arbeitsfähig. Im Januar werden die stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und bis dahin werden, wenn nötig jeweils die dienstältesten Abgeordneten die Leitung übernehmen.

Wie nehmen Sie die neue Zusammensetzung der AfD-Fraktion wahr?

Haßelmann Die AfD-Fraktion hat sich schon in der letzten Wahlperiode immer stärker radikalisiert. Wir erinnern uns an extreme Tabubrüche und Grenzüberschreitungen, nicht nur in den Parlamentsdebatten, auch etwa als bei der Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz im letzten Jahr Personen in den Bundestag eingeschleust wurden, die versucht haben Abgeordnete zu bedrängen. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Wir wissen um die Verstrickung der AfD mit rechten Milieus. Es bereitet mir Sorgen zu sehen, aus welchen Kreisen nun Abgeordnete in den Bundestag gewählt wurden, etwa wenn eine vom MAD als Extremist eingestufte Person Mitglied im Verteidigungsausschuss werden soll.

Kommen wir zur Partei. Fällt es ihr genauso leicht wie der Grünen-Fraktion, auf die Regierungsseite zu wechseln?

Haßelmann Wir sind uns alle dieses Rollenwechsels bewusst – und wissen auch, dass er überfällig war, endlich gestalten zu können. Nicht nur die besten Ideen und gute Konzepte zu haben und sie im Parlament vorlegen zu können, sondern wirklich etwas umsetzen zu können. Dafür haben wir so sehr gearbeitet in der Partei wie in der Fraktion. Mit der abgeschlossenen Regierungsbildung machen wir uns jetzt an die Arbeit, viele Projekte für die Bürgerinnen und Bürger zu realisieren.

Erwarten Sie Ärger mit der Basis?

Haßelmann 86 Prozent Zustimmung für den Koalitionsvertrag sind ein starker Rückenwind. Die Basis hat uns da großes Vertrauen und breite Unterstützung mitgegeben.

Ricarda Lang und Omid Nouripour wirken als neue Parteivorsitzende so gut wie gesetzt. Rechnen Sie mit Gegenkandidaturen?

Haßelmann Ich freue mich über die beiden Kandidaturen. Aber gewählt wird auf unserer Bundesdelegiertenkonferenz Ende Januar und natürlich sind auch weitere Kandidaturen möglich.

Die Zahl von Anträgen bei Parteitagen soll begrenzt werden, indem die Mindestzahl der Antragsteller erhöht wird. Ist das Ausdruck der neuen grünen Selbstdisziplin?

Haßelmann Ich unterstützte diese Initiative ausdrücklich und zwar aus folgendem Grund: Wir haben inzwischen 125.000 Mitglieder und arbeiten aber noch immer mit Quoren für Anträge aus Zeiten viel geringerer Mitgliederzahlen. Deswegen ist es richtig, dass eine bestimmte Anzahl an Unterstützern erforderlich ist, bevor die jeweiligen Anträge Gegenstand von Beratungen werden. Das ist auch im Interesse unserer Delegierten, die die Basis vertreten. Denn bei etwa 3000 Änderungsanträgen kann doch kein Delegierter aus einem Kreisverband, die das alle ehrenamtlich machen, einen Überblick behalten. Wir sind eine lebendige, basisdemokratische Partei und das wird auch so bleiben.

Viele Grüne betonten, dass Ihre Partei nicht alleine für den Klimaschutz zuständig ist. Wie wollen Sie diese Zuschreibung überwinden?

Haßelmann Mit dem Koalitionsvertrag hat sich die Ampel-Koalition insgesamt den Zielen der Klimaneutralität, des Kohleausstiegs bis 2030 und der Einhaltung des 1,5-Grad-Pfads verschrieben – und das ist gut so. Natürlich spielen dabei die grün besetzten Ministerien – allen voran das Klima- und Wirtschaftsministerium, das Umwelt- und Naturschutzministerium und das Agrarministerium – eine zentrale Rolle. Mit dem Außenministerium mit Annalena Baerbock an der Spitze soll auch die Klimaaußenpolitik gestärkt werden. Das unterstreicht, wie ernsthaft wir die Klimapolitik sehen. Jetzt bringen wir den Nachtragshaushalt und damit verbunden den Klima- und Transformationsfonds auf den Weg. Robert Habeck hat bereits die klimapolitische Eröffnungsbilanz zum Jahresanfang angekündigt. Ab Januar legen wir richtig los, die Bekämpfung der Klimakrise mit ganz konkreten Maßnahmen anzugehen.

Vertragen sich schnelle Fortschritte beim Klimaschutz mit demokratischer Kompromissfindung?

Haßelmann Ja, auf jeden Fall. Wir werden alles daran setzen, Akzeptanz für die Maßnahmen zum Klimaschutz, Erhalt der Artenvielfalt und Naturschutz zu bekommen. Ein zentraler Schlüssel dafür wird die frühzeitige Bürgerbeteiligung sein. Sie muss partizipativ und transparent aufgesetzt sein. Und in den Planungsverfahren müssen Beteiligungsmöglichkeiten an den Anfang gestellt werden. Das wird eine große Aufgabe.

Wie sehr bremst Corona das Durchstarten der Ampel aus?

Haßelmann Die Ampel ist schon in den Gesetzgebungsprozess zu Corona eingestiegen, als die Regierung noch gar nicht gebildet war. Die Bekämpfung der Corona-Krise vor allem auch mit Blick auf die hochproblematische Omikron-Variante erfordert vollen Einsatz und entschlossenes Handeln. Zugleich macht die Klimakrise keine Pause. Es ist also wichtig, dass die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht werden und dass etwa die Kindergrundsicherung vorbereitet wird.

(mün/jw)