Bundestags-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann „Grüne haben Anspruch auf Kanzlerkandidatur“

Haßelmann: Ich fühle mich wohl in dieser Regierungsbeteiligung, keine Frage. Ich bin froh, dass Grüne in einer solch krisenhaften Zeit mit dem Kampf gegen die Klimakrise, dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine und der Corona Pandemie das Land in Regierungsverantwortung mitlenken. Ich will nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in der Ampel auch ruckelt. Aber bitte: Wir sind eben drei sehr unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen programmatischen Ideen und Lösungsansätzen. Die Bürgerinnen und Bürger interessiert doch, was wir am Ende erreichen. Und daran müssen wir uns orientieren und messen lassen. Die sinkenden Zustimmungswerte für die Ampel insgesamt zeigen, dass wir zu sehr mit Auseinandersetzung beschäftigt sind und mehr auf die Umsetzung der gemeinsamen Vorhaben achten müssen.