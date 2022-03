Grünen-Co-Chef Omid Nouripour : „Wir tun jetzt Dinge, die wir nicht tun wollten.“

Der Grünen-Co-Vorsitzende Omid Nouripour rechtfertigt die Waffenlieferungen an die Ukrainie, die er selbst eigentlich nie wollte. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Interview Berlin Grünen-Chef Omid Nouripour spricht über die Waffenlieferungen an die Urkaine, die seine Friedenspartei mitträgt, über die Stimmung an der Basis und den Paradigmenwechel der Ampel-Regierung. Das Schuldenbremse-Ziel von Finanzminister Lindner stellt er in Frage und denkt stattdessen über neue Entlastungen wegen der hohen Energiepreise nach.